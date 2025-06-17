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КНДР направит тысячи саперов и военных строителей для восстановления Курской области

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что в ходе переговоров в Пхеньяне была достигнута договорённость об отправке северокорейских саперов и строителей в РФ для участия в восстановлении Курской области.

"Председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном принято решение направить в Россию одну тысячу саперов для разминирования российско‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​й территории, а также пять тысяч военных строителей для восстановления разрушенных инфраструктурных объектов", - сказал Шойгу, чьи слова приведены в сообщении аппарата Совбеза РФ.

Он заявил, что в ходе переговоров была достигнута договоренность о продолжении взаимодействия и оказании содействия корейской стороной в восстановлении Курской области.

"Главами наших государств приято решение об увековечивании подвига солдат Корейской народной армии, принимавших участие в боевых действиях", - сообщил Шойгу.

Он подчеркнул, что речь идет об открытии в России и КНДР мемориалов в память о корейских воинах, павших в боях за о‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​свобождение территории России.

"В этой связи в рамках визита обсуждалось создание в Пхеньяне при участии российской стороны соответствующего мемориального комплекса с музеем", - заявил секретарь СБ РФ.

Ранее во вторник Шойгу прибыл по поручению президента РФ Владимира Путина в КНДР, где провел переговоры с Ким Чен Ыном.

Прошлый визит Шойгу в Северную Корею состоялся 4 июня. На встрече секретарь Совбеза РФ и лидер КНДР обсудили развитие двусторонних отношений, ситуацию вокруг Украины, а также отдельные пункты Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.

28 мая Шойгу в Москве на встрече с министром госбезопасности Северной Кореи Ли Чхан Дэ заявил, что оценивает как подвиг действия военных КНДР, которые совместно с российскими силами освобождали территорию Курской области от ВСУ.

Между РФ и КНДР действует Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он был подписан в Пхеньяне 19 июня 2024 года. Россия и КНДР ратифицировали его в ноябре.

Ким Чен Ын КНДР Сергей Шойгу Совбез РФ Курская область
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