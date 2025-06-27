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Президент США объявил о прекращении торговых переговоров с Канадой

Он пообещал уведомить ее в течение недели о размере пошлин на товары

Президент США объявил о прекращении торговых переговоров с Канадой
Фото: Celal Gunes/Anadolu via Getty Images

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что из-за ряда шагов со стороны Оттавы он отказывается от торговых переговоров с Канадой.

"Мы отменяем все обсуждения торговых вопросов с Канадой, решение вступает в силу немедленно", - написал он в соцсети Truth Social.

"В течение следующих семи дней мы дадим Канаде знать о пошлинах, которая она будет платить за ведение бизнеса с США", - продолжил Трамп.

Он отметил, что пошел на такие меры после того, как Вашингтону стало известно о введении Канадой налогов на цифровые услуги, налагаемые на компании США. Трамп сравнил этот налог с практиками, реализуемыми ЕС.

Ранее в этом году США вводили пошлины в размере 25% на экспорт Канады, за исключением энергоносителей и нефти, которые облагались 10-процентными пошлинами. В марте Трамп согласился повременить с введением пошлин. Однако вместе с тем Вашингтон распространил на канадскую продукцию действие общих пошлин на сталь, алюминий и автомобили.

США Канада Дональд Трамп
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