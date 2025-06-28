За ночь силы ПВО нейтрализовали 31 украинский БПЛА в регионах РФ

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - 31 украинский беспилотник был сбит в ночь с 27 на 28 июня, сообщает Минобороны РФ.

"С 23.30 27 июня до 06.45 по Москве 28 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: девять БПЛА - над территорией Республики Крым, шесть БПЛА - над территорией Брянской области, пять БПЛА - над территорией Смоленской области, пять БПЛА - над акваторией Черного моря, два БПЛА - над акваторией Азовского моря, один БПЛА - над территорией Орловской области, один БПЛА - над территорией Белгородской области, один БПЛА - над территорией Калужской области, один БПЛА - над территорией Краснодарского края", - говорится в сообщении.