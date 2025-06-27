Трамп доволен решением ВC США ограничить право федеральных судей по запретам на решения Белого дома

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп приветствовал решение Верховного суда страны ограничить вынесение федеральными судьями общенациональных запретов на решения американской администрации.

"Этим утром Верховный суд, опротестовав чрезмерное применение общенациональных запретов с целью помешать нормальной работе ветви исполнительной власти, отстоял конституцию, разделение властей и верховенство закона", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме в пятницу.

CBS News в свою очередь отмечает, что среди "ошибочно запрещенных в масштабах всей страны мер", к которым администрация американского президента теперь может приступить, Трамп упомянул ограничения на получение гражданства по праву рождения.

Данный указ Трампа должен был вступить в силу 19 февраля 2025 года. Согласно распоряжению Трампа, автоматически гражданство не сможет получить родившийся в США ребенок, если его мать находилась в стране незаконно, а отец не был американским гражданином или не проживал в стране постоянно на законных основаниях.

На автоматическое гражданство также не смогут претендовать дети, матери которых пребывали в США временно, пусть и законно, а отцы не были американскими гражданами или теми, кто постоянно законно проживал в стране.

Между тем, право на получение гражданства по рождению на территории США закреплено в конституции страны.

Генеральные прокуроры 18 американских штатов посчитали данный указ нарушением принятой в 1868 году 14-ой поправки к конституции, которая устанавливает американское гражданство для любого, кто родился на территории США, равную защиту закона для всех граждан, а также запрет на лишение прав иначе как по приговору суда, и подали иск с целью заблокировать его реализацию.

В январе 2025 года судья находящегося в Сиэтле Федерального окружного суда Западного округа штата Вашингтон Джон Кофнор приостановил исполнение распоряжения Трампа.

Федеральные окружные суды являются судами первой инстанции, они имеют юрисдикцию рассматривать почти все категории федеральных гражданских и уголовных дел.