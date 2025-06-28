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Пашинян назначил нового директора Службы нацбезопасности Армении

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Директором Службы национальной безопасности Армении назначен Андраник Симонян.

Соответствующее решение премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал в субботу.

Прежний директор СНБ Армен Абазян был освобожден от занимаемой должности 18 июня. Пашинян объяснил свое решение тем, что "Абазян устал".

Симонян ранее занимал должность заместителя главы спецслужбы.

В соответствии с принятым в Армении в ноябре 2023 года законом, директоров СНБ и его заместителей назначает и освобождает от должности премьер-министр республики.

Армения Никол Пашинян Андраник Симонян
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