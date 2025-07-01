Рябков заявил, что РФ будет укреплять сотрудничество с Ираном во всех областях, включая военную

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Москва намерена укреплять сотрудничество с Тегераном во всех областях, включая военную, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы будем крепить практическое сотрудничество с Исламской республикой Иран во всех областях", - сообщил Рябков журналистам.

Видео заявления Рябкова опубликовано в телеграм-канале посольства Ирана в РФ.

"Обороноспособность Ирана должна укрепляться, у нас есть важный, ценный опыт работы в этой сфере. Опираясь на него, мы будем двигаться дальше", - добавил замминистра.

Во вторник Рябков посетил посольство Ирана в России, оставил запись в книге соболезнований в связи с гибелью граждан республики в результате израильских ударов.