США повысили прогноз роста мирового производства ЖУВ в 2025 году на 260 тыс. б/с

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Мировое производство жидких углеводородов (ЖУВ) в 2025 году увеличится на 1,81 млн баррелей в сутки до 104,61 млн б/с, что на 260 тыс. б/с больше, чем в предыдущем отчете управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

В 2026 году ведомство теперь ожидает производство на уровне 105,72 млн б/с - на 1,11 млн б/с выше, чем текущем, в то время как раньше прогнозировало темпы роста в 0,79 млн б/с - до 105,14 млн б/с.

Аналитики EIA объясняют это сочетанием последовательного увеличения добычи участниками ОПЕК+ и сильным ростом поставок из стран вне альянса, таких как США, Бразилия, Канада и Гайана.

С учетом прогнозируемого ведомством мирового спроса на ЖУВ в текущем году на уровне 103,54 млн б/с, профицит предложения на рынке может составить почти 1,1 млн б/с. Аналогичный показатель сохранится и в 2026 году при росте спроса до 104,59 млн б/с.