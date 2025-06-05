Китай будет защищать права своих студентов и ученых в случае отзыва их виз в США

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Возможный отзыв виз иностранных студентов в США повредит международной репутации Вашингтона, и Пекин будет делать все возможное для защиты прав китайских студентов и ученых, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Такие действия США лишь нанесут вред их собственному имиджу и международной репутации, отметил он в Пекине, отвечая на просьбу прокомментировать возможный запрет иностранным студентам въезжать в США для учёбы в Гарварде. Слова дипломата приводит в четверг издание Global Times.

По словам Линь Цзяня, Китай будет решительно защищать законные права и интересы китайских студентов и учёных за рубежом. Дипломат выступил против политизации образования и подчеркнул, что сотрудничество в сфере образования выгодно как Китаю, так и США.

На прошлой неделе администрация президента США Дональда Трампа объявила о возможном отзыве виз иностранных студентов, в том числе китайских граждан, что также было воспринято Китаем как противодействие его интересам. По информации Associated Press, в США учатся около 300 тыс. студентов из КНР.

До этого Трамп потребовал от Гарвардского университета предоставить данные об иностранных студентах, которые там обучаются. "Почему Гарвард не говорит о том, что 31% их студентов - иностранцы, и даже из стран, некоторые из которых не совсем дружественно относятся к США. При этом они ничего не платят и не собираются платить. Нам об этом никто не говорит", - писал он в соцсети Truth Social.

В апреле американские СМИ публиковали выдержки из письма министра внутренней безопасности Кристи Ноэм начальнику иммиграционной службы Гарварда. В нем Ноэм потребовала от университета предоставления ведомству информации о потенциально "незаконных и преступных" действиях, в которые могли быть вовлечены иностранные студенты.



