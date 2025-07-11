Google даст правительству США существенную скидку на облачные сервисы

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Google предоставит правительству США существенную скидку на облачные сервисы, пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Управления общих служб (General Services Administration, GSA), которое обсуждает условия нового контракта.

По словам чиновника, облачный контракт с Google наверняка будет заключен на условиях, аналогичных подписанной на прошлой неделе сделке с Oracle, предоставившей правительству временную 75%-ную скидку на отдельное программное обеспечение и "значительные скидки" на решения в области облачных вычислений.

Ожидается, что сделка с Google будет финализирована в ближайшие недели, а вскоре за этим последуют эквивалентные скидки от Microsoft Azure и Amazon Web Services (AWS). Однако переговоры с последними двумя компаниями находятся на более ранних стадиях, чем с Alphabet, в которую входит Google.

В апреле Google уже согласилась до конца сентября снизить для правительства на 71% цены в рамках некоторых контрактов на сервисы Workspace.

"Каждая из этих компаний полностью разделяет наши мысли, они понимают задачу, - сказал чиновник. - Мы добьемся нужного от всех четырех игроков".

На эти компании приходится основная часть затрат правительства на облачные сервисы. Сейчас эти издержки превышают $20 млрд в год.

Администрация Дональда Трампа пытается снизить расходы на IT-закупки в рамках общих усилий по сокращению затрат, продвигавшихся Департаментом эффективности правительства (DOGE).

GSA также будет обсуждать новые условия контрактов федерального правительства со службами такси, говорит чиновник ведомства.

За последние несколько месяцев управление согласовало сделки с Adobe и Salesforce. Последняя до конца ноября снизила для властей на 90% цену на использование мессенджера Slack.

Администрация Трампа также принимала меры для снижения расходов на услуги консалтинговых компаний, таких как Booz Allen Hamilton и Deloitte.