Поиск

Google даст правительству США существенную скидку на облачные сервисы

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Google предоставит правительству США существенную скидку на облачные сервисы, пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Управления общих служб (General Services Administration, GSA), которое обсуждает условия нового контракта.

По словам чиновника, облачный контракт с Google наверняка будет заключен на условиях, аналогичных подписанной на прошлой неделе сделке с Oracle, предоставившей правительству временную 75%-ную скидку на отдельное программное обеспечение и "значительные скидки" на решения в области облачных вычислений.

Ожидается, что сделка с Google будет финализирована в ближайшие недели, а вскоре за этим последуют эквивалентные скидки от Microsoft Azure и Amazon Web Services (AWS). Однако переговоры с последними двумя компаниями находятся на более ранних стадиях, чем с Alphabet, в которую входит Google.

В апреле Google уже согласилась до конца сентября снизить для правительства на 71% цены в рамках некоторых контрактов на сервисы Workspace.

"Каждая из этих компаний полностью разделяет наши мысли, они понимают задачу, - сказал чиновник. - Мы добьемся нужного от всех четырех игроков".

На эти компании приходится основная часть затрат правительства на облачные сервисы. Сейчас эти издержки превышают $20 млрд в год.

Администрация Дональда Трампа пытается снизить расходы на IT-закупки в рамках общих усилий по сокращению затрат, продвигавшихся Департаментом эффективности правительства (DOGE).

GSA также будет обсуждать новые условия контрактов федерального правительства со службами такси, говорит чиновник ведомства.

За последние несколько месяцев управление согласовало сделки с Adobe и Salesforce. Последняя до конца ноября снизила для властей на 90% цену на использование мессенджера Slack.

Администрация Трампа также принимала меры для снижения расходов на услуги консалтинговых компаний, таких как Booz Allen Hamilton и Deloitte.

Google Oracle США GSA
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Дипломатическое противостояние

Россия закроет генконсульство Польши в Калининграде

Ford в первом полугодии побил годовой рекорд по отзывам автомобилей

Ford в первом полугодии побил годовой рекорд по отзывам автомобилей

Песков назвал Мерца сторонником конфронтации с Россией

Ожидающий в США экстрадиции во Францию россиянин Легкодымов попросил Трампа о помиловании

В связи с ремонтом штаб-квартиры ФРС Белый дом обвинил Пауэлла в "бесхозяйственности"

В связи с ремонтом штаб-квартиры ФРС Белый дом обвинил Пауэлла в "бесхозяйственности"

Трамп намерен ввести пошлины в 35% на товары из Канады с 1 августа

Что случилось этой ночью: пятница, 11 июля

США планируют ввести общий тариф на ввоз зарубежной продукции в размере 15-20%

США планируют ввести общий тариф на ввоз зарубежной продукции в размере 15-20%

Франция и Британия готовы создать совместный корпус по обеспечению прекращения огня на Украине

Франция и Британия готовы создать совместный корпус по обеспечению прекращения огня на Украине
Хроники событий
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6710 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2299 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });