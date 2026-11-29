Выборы главы Гагаузской автономии Молдавии состоялись

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В выборах главы Гагаузской автономии Молдавии по состоянию на 16:00 (17:00 мск) приняли участие более 35 тыс. избирателей, что составляет более 27% избирателей, сообщает Центральный избирательный совет (ЦИС) автономии в воскресенье.

Для признания выборов состоявшимися во втором туре достаточно голосования более 20% избирателей (в первом туре - 25%).

В воскресенье одновременно с выборами башкана (главы) автономии, проходят и выборы местного парламента - Народного собрания Гагузии (НСГ). Выборы депутатов НСГ проходят по округам, а явка рассчитывается в каждом округе отдельно.

Все 67 участков для голосования открылись в 7:00 по местному времени и будут работать до 21:00.

На пост башкана баллотируются независимый кандидат, депутат парламента Молдавии от фракции "Альтернатива" Александр Стояногло и кандидат от Партии социалистов Федор Гагауз. Стояногло получил 38,44% голосов избирателей (18 136 голосов), а Гагауз - 24,22% (11 426 голосов). На выборах 15 ноября явка составила 37,6%. В автономии зарегистрировано более 129 тыс. избирателей.

В ходе голосования предстоит избрать главу автономии, а также еще 21 депутата НСГ. Кроме того, в селе Баурчи состоится первый тур выборов, так как выборы 15 ноября в этом округе были признаны несостоявшимися из-за низкой активности избирателей. В селе приняло участие в голосовании 24,6% избирателей при необходимом минимуме в 25%. При повторных выборах минимальной явки нет, а для второго тура голосования явка составляет 20% от количества избирателей, внесенных в списки для голосования.

Башкан возглавляет систему органов публичного управления и Исполнительный комитет. Народное собрание принимает местные законы, утверждает бюджет автономии и состав Исполкома (по предложению башкана). Срок полномочий депутатов и башкана составляет 4 года.

В автономии нет башкана после того, как в августе 2025 года Евгения Гуцул была приговорена к семи годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании партии "Шор".

Срок полномочий действующего состава Народного собрания Гагаузии истёк 12 ноября 2025 года. Однако, НСГ не смогло самостоятельно назначить дату выборов из-за блокировок, связанных с противоречиями в законодательстве. В августе парламент Молдавии внес поправки в Избирательный кодекс, а также назначил дату выборов Народного собрания и башкана (главы) автономии.

Нынешние выборы - последние, которые проводятся по округам. Согласно новому Избирательному кодексу, который был принят парламентом Молдавии 24 августа 2026 года, через четыре года выборы НСГ будут проводиться по пропорциональной системе (по партийным спискам) в едином избирательном округе.

Предварительные результаты голосования станут известны поздно ночью в воскресенье.