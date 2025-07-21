Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Преднамеренность жестов слонов, возможный рекордный возраст второй межзвездной кометы, а также шаткость гипотезы об идентификации останков отца Александра Македонского

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Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Дрессированные слоны производят жесты разных типов, ориентируясь на внимание экспериментатора. Чтобы узнать, используют ли слоны жесты преднамеренно, биологи, используя два подноса - с яблоками и без них, наблюдали за поведением 17 слонов. В зависимости от того, какие жесты и каким образом использовал слон, экспериментатор давал ему все яблоки с подноса (это значит, что цель достигнута), или только одно яблоко (цель частично достигнута), или пустой поднос (цель не достигнута), а затем наблюдали за дальнейшими действиями. Когда испытуемые получали все яблоки в результате своей жестикуляции, они начинали производить меньше жестов. Это происходило и в тех случаях, когда яблок слоны не получали вовсе. В ситуациях, когда вместо всех яблок слоны получали лишь одно, они, напротив, начинали жестикулировать активнее. В то же время слоны в большинстве случаев использовали новые жесты, после того, как не получали яблок, и в половине случаев - после того, как получили только одно. Исследователи пришли к выводу, что так слоны пытаются уточнить, что им нужно.

- Предменструальный синдром (ПМС) не только несет с собой множество неприятных симптомов, но и сопровождается повышенным риском развития болезней сердца и сосудов. Это показало двадцатилетнее наблюдение за женщинами с ПМС и без него. У женщин с ПМС риск развития сердечных патологий был выше на 10%. У женщин, которым диагноз предменструального синдрома поставили до 25 лет, риск возрастал до 24%. Исследователи также рассчитали, что у женщин с ПМС был на 31% выше риск развития аритмий и на 27% выше риск возникновения инсульта.

- До недавнего времени нам было известно лишь два подтвержденных объекта, попавших в Солнечную систему из межзвездной среды – комета Борисова и планетезималь Оумуамуа. Летом был обнаружен третий межзвездный объект - комета 3I/ATLAS, и эта вторая межзвездная комета становится все более интересным объектом для астрономов. Оказалось, что она могла прибыть к нам из толстого диска Млечного Пути, где возникла вблизи малометалличной звезды (и способна быть богатой водяным льдом) и быть старше Солнца - ее возраст может составлять более 7 млрд лет. По крайней мере, на это указывают текущие модели, связывающие параметры межзвездных тел и звездных галактических популяций. Также не нашлось доказательств того, что 3I/ATLAS возникла вблизи той же звезды или скопления звезд, что и любой из предыдущих известных межзвездных объектов. Кроме того, 3I/ATLAS была замечена в южном небе, в то время как теории предсказывали, что, в основном, межзвездные тела попадают в Солнечную систему со стороны солнечного апекса, а тот находится в северном полушарии небесной сферы.

- Три неспециализированных вида сквамеллярий (растения-эпифиты из семейства мареновых) с Фиджи сотрудничают по крайней мере с 10 разными видами муравьев — причем внутри одного экземпляра могут находиться до пяти колоний, каждая из которых принадлежит отдельному виду. В разрастаниях тканей (домациях) этих растений есть несколько изолированных полостей с выходами наружу, в каждой из которых может поселиться отдельная муравьиная колония. Физическая изоляция полостей снижает вероятность конфликтов между симбиотическими колониями муравьев. В результате сотрудничества сквамеллярии получают доступ к большему количеству питательных веществ из отходов жизнедеятельности и остатков добычи муравьев.

- Считается, что процесс образования планет и малых тел в диске, окружающем молодую звезду, стартует с конденсации в нем из газовой фазы первых твердых тугоплавких частиц. Наблюдения при помощи телескопов "Джеймс Уэбб" и ALMA за молодой протозвездой HOPS-315 позволили астрономам поймать момент формирования первых твердых частиц - монооксида кремния - внутри протопланетного диска. HOPS-315 находится примерно в 1300 световых годах от Солнца в молекулярном облаке Орион B и представляет собой одиночную протозвезду класса I, окруженную околозвездным диском и пылевой оболочкой. Возраст протозвезды оценивается всего в 135 тысяч лет, она обладает массой 0,6 массы Солнца.

- О наличии климатической тревожности сообщило 26% опрошенных американцев, и больше всего среди них женщин, подростков и людей, читающих новости про климат. Тревожило их не только само изменение климата, но и то, что информация о нем оказывается слишком сложной, а потому подавляющей.

- В греческой Вергине несколько гробниц, и ученые по косвенным признакам почти полвека пытаются определить, в какой из них был похоронен знаменитый македонский царь Филипп II, и был ли он там. Полтора года назад ученые идентифицировали останки Филиппа II. Однако нашлись и слабые места в данном исследовании. Новое детальное исследование костей из гробницы спустя полтора года после предыдущей статьи показало, что, возможно, в 70-е годы прошлого века археологи раскопали не Филиппа, а кого-то из предшественников известного правителя. Подробнее - в этом материале.

- Исследовать красоту так же непросто, как и жить без нее. N+1 рассказал, как уже несколько веков биологи безуспешно рационализируют красоту и действительно ли их усилия обречены.