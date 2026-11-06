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Что произошло за день: пятница, 6 ноября

Планы "Т-Технологий" купить "Циан", непогода на Урале и новые ограничения для россиян при въезде в Финляндию

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- "Т-Технологии" объявили о планах приобрести до 100% акций МКПАО "Циан". Они представили в ЦБ РФ добровольное предложение акционерам "Циана" о покупке их акций. В "Циан" отметили, что оферта "Т-Технологий" на приобретение до 100% акций компании не означает заключения сделки.

- В МИД Финляндии готовят новые ограничения на въезд в страну для россиян. О подготовке новых мер сообщил премьер страны, речь может идти о запрете на въезд спортсменам.

- Гособвинение запросило 15 лет колонии экс-министру Михаилу Абызову. В октябре 2025 года Тверской суд Москвы арестовал бывшего чиновника, на тот момент уже приговоренного к 12 годам колонии, по новому делу - о мошенничестве с инвестициями "Российской венчурной компании".

- Непогода обрушилась на несколько регионов Уральского федерального округа. Штормовое предупреждение объявлено в Тюменской области из-за сильного ветра. Более 30 тыс. человек в регионе остались без электричества. Также ряд муниципалитетов Челябинской области остался без света из-за непогоды. В Курганской области ветром обрушило крышу административного здания. В Свердловской области нарушено электроснабжение девяти муниципалитетов, в Пышме ветром сорвало крышу школы, в Сухом Логе из-за непогоды пострадало здание техникума.

- Китай четвертый раз за месяц обновил рекорд отбора газа по "Силе Сибири". Новый рекорд установлен 5 ноября, предыдущие были 1, 3 и 4 ноября.

- Совбез РФ отметил дестабилизирующую роль спутниковых систем Starlink и OneWeb. Члены президиума Научно-экспертного совета СБ РФ рассмотрели возможности и перспективы международного использования российской спутниковой системы связи.

- Правительство РФ разрешило продажу востребованных лекарств в сельских почтовых отделениях. Также продажа препаратов станет возможна в передвижных аптечных пунктах.

- В Литве начались учения НАТО под командованием Германии. В них примут участие более 6 тысяч военнослужащих.

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