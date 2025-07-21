Пассажирский самолет опасно сблизился с бомбардировщиком B-52 в небе над Северной Дакотой в США

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Самолет американской авиакомпании SkyWest, регионального подразделения крупного авиаперевозчика Delta, выполнявший внутренний рейс, едва не столкнулся с бомбардировщиком B-52, сообщают американские СМИ.

Об инциденте, произошедшем 18 июля с рейсом из Миннеаполиса (штат Миннесота) в Майнот (штат Северная Дакота) стало известно лишь в понедельник. Столкновения удалось избежать; самолет успешно приземлился в аэропорту Майнота.

Факт пролета военного самолета, примерно совпавшего по времени (19:40 по вашингтонскому времени, 12:40 по Москве) с заходом на посадку пассажирского, подтвердили в ВВС США.

Пилот пассажирского лайнера в понедельник принес извинения в связи с "резким маневром" для того, чтобы избежать столкновения.

Ведется расследование произошедшего.