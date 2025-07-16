Поиск

Трамп заявил, что не планирует увольнение Пауэлла с поста главы ФРС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в среду журналистам в Белом доме, что в настоящее время не намерен увольнять Джерома Пауэлла с поста председателя Федеральной резервной системы (ФРС), а лишь обсуждал с конгрессменами такую возможность "в теории".

Сообщение агентства Bloomberg о том, что Трамп может в скором времени принять такое решение, спровоцировало краткосрочное снижение фондового рынка США, ослабление доллара и рост доходностей US Treasuries ранее в среду.

Трамп назвал "неправдой" сообщения СМИ о планируемом увольнении Пауэлла.

На вопрос о том, исключает ли он возможность увольнения Пауэлла полностью, президент ответил: "Я ничего не исключаю, но считаю это крайне маловероятным, разве что ему придется уйти из-за мошенничества".

Ранее в этом месяце Белый дом обвинил Пауэлла в "бесхозяйственности" в связи с проведением реконструкции штаб-квартиры ФРС, расходы на которую существенно превысили изначально определенную сумму. В среду Трамп заявил, что "озабочен" вопросом с расходами на реконструкцию здания ЦБ.

Он в очередной раз подверг Пауэлла критике за то, что Федрезерв не спешить снижать базовую ставку. По его словам, Пауэлл "ужасно выполняет свою работу".

Ранее Bloomberg со ссылкой на источник в Белом доме писал, что Трамп, вероятно, в скором времени уволит Пауэлла с поста главы ФРС. По словам источника, президент обсуждал такой шаг с республиканцами в Конгрессе во вторник вечером, и они поддержали его.

Дональд Трамп США ФРС Джером Пауэлл
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 16 июля

Франция, Италия, Чехия и Венгрия не намерены участвовать в программе покупки у США оружия для Киева

В Минобороны Германии не подтвердили данные о поставках дополнительных ЗРК Patriot Киеву

Будапешт призвал ЕС ввести санкции из-за гибели венгра на Украине при попытке мобилизации

Израильские военные нанесли удары по сирийскому городу Даръа

Израильские военные нанесли удары по сирийскому городу Даръа

Италия отказалась закупать вооружение у США для поставок Киеву

Италия отказалась закупать вооружение у США для поставок Киеву

Верховная рада приняла отставку Дениса Шмыгаля с поста премьера Украины

Мэра Стамбула приговорили к году и восьми месяцам заключения за угрозы прокурору

Пашинян заявил об этапе трансформации армяно-российских отношений

Пашинян заявил, что Армения не ищет конфликтов с Россией

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6745 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости395 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе435 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2300 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });