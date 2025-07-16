Трамп заявил, что не планирует увольнение Пауэлла с поста главы ФРС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в среду журналистам в Белом доме, что в настоящее время не намерен увольнять Джерома Пауэлла с поста председателя Федеральной резервной системы (ФРС), а лишь обсуждал с конгрессменами такую возможность "в теории".

Сообщение агентства Bloomberg о том, что Трамп может в скором времени принять такое решение, спровоцировало краткосрочное снижение фондового рынка США, ослабление доллара и рост доходностей US Treasuries ранее в среду.

Трамп назвал "неправдой" сообщения СМИ о планируемом увольнении Пауэлла.

На вопрос о том, исключает ли он возможность увольнения Пауэлла полностью, президент ответил: "Я ничего не исключаю, но считаю это крайне маловероятным, разве что ему придется уйти из-за мошенничества".

Ранее в этом месяце Белый дом обвинил Пауэлла в "бесхозяйственности" в связи с проведением реконструкции штаб-квартиры ФРС, расходы на которую существенно превысили изначально определенную сумму. В среду Трамп заявил, что "озабочен" вопросом с расходами на реконструкцию здания ЦБ.

Он в очередной раз подверг Пауэлла критике за то, что Федрезерв не спешить снижать базовую ставку. По его словам, Пауэлл "ужасно выполняет свою работу".

Ранее Bloomberg со ссылкой на источник в Белом доме писал, что Трамп, вероятно, в скором времени уволит Пауэлла с поста главы ФРС. По словам источника, президент обсуждал такой шаг с республиканцами в Конгрессе во вторник вечером, и они поддержали его.