Сирийские власти попросили у Турции помощи в обороне на фоне кризиса в Эс-Сувейде

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Переходное правительство Сирии обратилось к Турции с просьбой о помощи в оборонной сфере после недавних столкновений между друзами и бедуинами на юге страны и ударов Израиля, сообщает AP со ссылкой на турецких чиновников.

По словам собеседников агентства, Дамаск также просил о помощи в борьбе с "террористическими организациями", в том числе "Исламским государством" (признано террористическим запрещено в России).

Речь шла о тренировках бойцов, помощи военных советников и технической поддержке для "усиления оборонных возможностей" Сирии.

В июле бойцы из общины друзов вели бои с вооруженными бедуинами в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии. Израиль нанес серию ударов по Сирии, объясняя это поддержкой формирований друзов.

В ночь на 19 июля посол США в Турции Том Баррак заявил, что власти Сирии и Израиля согласились заключить перемирие. Сирийская администрация объявила о введении в Сирии всеобщего режима прекращения огня. Также сообщалось, что власти в субботу начали развертывать силы безопасности в провинции Эс-Сувейда, где ранее произошли столкновения.

В воскресенье Израиль доставил гуманитарную помощь и медицинское оборудование сирийским друзам.