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В ЕС призвали Дамаск провести прозрачное расследование фактов насилия на юге Сирии

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз осуждает насилие, приведшее к сотням жертв на прошлой неделе на юге Сирии, и нападения на мирных жителей, заявила от имени ЕС глава европейской дипломатии Кая Каллас.

"Мы призываем к проведению прозрачного, заслуживающего доверия и беспристрастного расследования, а также к привлечению к ответственности всех виновных в грубых нарушениях международного гуманитарного права и прав человека, в том числе при поддержке соответствующих международных механизмов", - сказала она.

В ЕС требуют полного соблюдения режима прекращения огня, недопущения любых актов насилия и обеспечения безопасности гражданского населения независимо от его этнической или религиозной принадлежности. В заявлении содержится призыв защитить гражданскую инфраструктуру, включая религиозные объекты, и принять незамедлительные меры для предотвращения дальнейшего подстрекательства и межконфессиональных споров.

В Евросоюзе обеспокоены гуманитарной ситуацией и призывают "все стороны, в частности переходные власти, обеспечить срочный, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ к жизненно важным услугам, таким как здравоохранение, водоснабжение и продовольствие, а также защиту гуманитарного персонала".

ЕС "настоятельно призывает всех без исключения внешних субъектов в полной мере уважать единство, независимость, суверенитет и территориальную целостность Сирии", осуждая "любые односторонние иностранные военные действия и присутствие, а также попытки подорвать стабильность Сирии и перспективы мирного перехода".

В Брюсселе подчеркивают, что переходные власти Сирии "несут ответственность за защиту всех сирийцев без исключения и за принятие необходимых мер для разоружения, демобилизации и реструктуризации национальных сил безопасности в соответствии с международными нормами и стандартами". ЕС заявляет о готовности содействовать этим усилиям.

Евросоюз Кая Каллас Сирия
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