Президент Израиля обсудил с духовным лидером израильских друзов ситуацию в Сирии

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Израильский президент Ицхак Герцог на встрече с духовным лидером друзской общины Израиля Муафаком Тарифом обсудил с ним недавние столкновения в Сирии, в которые оказались вовлечены друзы, сообщает The Times of Israel со ссылкой на сообщения Герцога в соцсетях.

"Обсуждались ужасающие расправы и подлые атаки против друзов в Сирии", - рассказал президент.

"Я призываю все стороны сделать все возможное, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации", - заявил он.

Герцог напомнил, что "друзы являются неотделимой частью израильского общества", и Израиль должен защищать это меньшинство.

В июне бойцы из общины друзов вели бои с вооруженными бедуинами в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии. Израиль нанес серию ударов по Сирии, объяснив это поддержкой военизированных формирований друзов.

В ночь на 19 июля посол США в Турции Том Баррак заявил, что власти Сирии и Израиля согласились заключить перемирие. В свою очередь сирийская администрация объявила о введении в Сирии всеобщего режима прекращения огня. Также сообщалось, что власти в субботу начали развертывать силы безопасности в провинции Эс-Сувейда, где ранее произошли столкновения.

20 июля Израиль доставил гуманитарную помощь и медицинское оборудование сирийским друзам.