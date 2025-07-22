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Президент Израиля обсудил с духовным лидером израильских друзов ситуацию в Сирии

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Израильский президент Ицхак Герцог на встрече с духовным лидером друзской общины Израиля Муафаком Тарифом обсудил с ним недавние столкновения в Сирии, в которые оказались вовлечены друзы, сообщает The Times of Israel со ссылкой на сообщения Герцога в соцсетях.

"Обсуждались ужасающие расправы и подлые атаки против друзов в Сирии", - рассказал президент.

"Я призываю все стороны сделать все возможное, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации", - заявил он.

Герцог напомнил, что "друзы являются неотделимой частью израильского общества", и Израиль должен защищать это меньшинство.

В июне бойцы из общины друзов вели бои с вооруженными бедуинами в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии. Израиль нанес серию ударов по Сирии, объяснив это поддержкой военизированных формирований друзов.

В ночь на 19 июля посол США в Турции Том Баррак заявил, что власти Сирии и Израиля согласились заключить перемирие. В свою очередь сирийская администрация объявила о введении в Сирии всеобщего режима прекращения огня. Также сообщалось, что власти в субботу начали развертывать силы безопасности в провинции Эс-Сувейда, где ранее произошли столкновения.

20 июля Израиль доставил гуманитарную помощь и медицинское оборудование сирийским друзам.

Ицхак Герцог Израиль Эс-Сувейда Сирия Том Баррак Муафак Тариф
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