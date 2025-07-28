Российский пассажирский самолет подал сигнал бедствия во время полета над Каспием

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Российский пассажирский лайнер подал сигнал бедствия над Каспийским морем, сообщили "Интерфаксу" в авиационных службах.

"Самолет Embraer 190 во время полета из Ижевска в Махачкалу подал сигнал тревоги над Каспийским морем", - сказали в авиаслужбах.

По данным сервиса Flightradar24, самолет находится над полуостровом Бузачи в Казахстане и направляется в сторону Актау, постепенно снижаясь.