Катар дарит Пентагону самолет для президента США без всяких условий

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны США Пит Хегсет и его катарский коллега Сауд Бин Абдурахман Аль Тани 7 июля подписали документ, в котором подчеркивается, что Катар добровольно дарит Пентагону самолет Boeing 747-8, предназначенный для использования в качестве президентского лайнера Air Force One, сообщает CNN.

Согласно публикации, меморандум о взаимопонимании, с копией которого ознакомился телеканал, подтверждает, что "США Катару за самолет ничего не заплатят".

В документе отмечается, что "это пожертвование сделано добросовестно и в духе сотрудничества и взаимной поддержки между сторонами". В нем подчеркивается, что "ничто в настоящем меморандуме не является и не должно толковаться как предложение, обещание или принятие какой-либо формы взяточничества, неправомерного влияния или коррупционной практики".

Официально стоимость модернизации катарского самолета для использования президентом засекречена, ранее сообщали CNN и ВВС США. В июне министр ВВС Трой Мейнк заявил законодателям, что это обойдется менее чем в $400 млн.

В то же время, как накануне написала The New York Times, США перераспределили около $1 млрд военного бюджета, рассчитанного на модернизацию ядерных программ, на переоборудование президентского борта.