Поиск

Катар дарит Пентагону самолет для президента США без всяких условий

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны США Пит Хегсет и его катарский коллега Сауд Бин Абдурахман Аль Тани 7 июля подписали документ, в котором подчеркивается, что Катар добровольно дарит Пентагону самолет Boeing 747-8, предназначенный для использования в качестве президентского лайнера Air Force One, сообщает CNN.

Согласно публикации, меморандум о взаимопонимании, с копией которого ознакомился телеканал, подтверждает, что "США Катару за самолет ничего не заплатят".

В документе отмечается, что "это пожертвование сделано добросовестно и в духе сотрудничества и взаимной поддержки между сторонами". В нем подчеркивается, что "ничто в настоящем меморандуме не является и не должно толковаться как предложение, обещание или принятие какой-либо формы взяточничества, неправомерного влияния или коррупционной практики".

Официально стоимость модернизации катарского самолета для использования президентом засекречена, ранее сообщали CNN и ВВС США. В июне министр ВВС Трой Мейнк заявил законодателям, что это обойдется менее чем в $400 млн.

В то же время, как накануне написала The New York Times, США перераспределили около $1 млрд военного бюджета, рассчитанного на модернизацию ядерных программ, на переоборудование президентского борта.

Катар Boeing 747-8 США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хуситы намерены атаковать любые суда, работающие с израильскими портами

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Германии, есть пострадавшие

Трамп и фон дер Ляйен согласовали торговое соглашение

Трамп и фон дер Ляйен согласовали торговое соглашение

Что произошло за день: воскресенье, 27 июля

Макрон обсудил с Зеленским борьбу с коррупцией на Украине

Макрон обсудил с Зеленским борьбу с коррупцией на Украине

Малайзия выступит посредником на переговорах лидеров Камбоджи и Таиланда

Малайзия выступит посредником на переговорах лидеров Камбоджи и Таиланда

Пляжи Испании заполонили тысячи тонн азиатских водорослей

Пляжи Испании заполонили тысячи тонн азиатских водорослей

Лесные пожары в Турции пока не затронули места отдыха российских туристов

Лесные пожары в Турции пока не затронули места отдыха российских туристов

Литва выделит 30 млн евро на закупку ЗРК Patriot для Украины

Литва выделит 30 млн евро на закупку ЗРК Patriot для Украины

Что случилось этой ночью: cуббота, 27 июля

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6827 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2318 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });