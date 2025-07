Уолл-стрит закрылась без единой динамики, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в понедельник, инвесторы оценивали развитие событий в международной торговле и другие новости.

По сообщениям СМИ, Европейский союз и США заключили торговое соглашение во время встречи американского президента Дональда Трампа с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии.

В рамках соглашения Вашингтон введет пошлину в размере 15% на импорт большинства европейских товаров, включая автомобили. Трамп ранее угрожал тарифами в 30%.

При этом пошлины на сталь и алюминий не изменятся.

По словам американского лидера, ЕС также согласился закупить энергоносители на $750 млрд, инвестировать в Штаты $600 млрд, открыть рынки стран для торговли с США с нулевыми тарифами и закупить множество единиц военной техники.

На 28-29 июля также запланирован визит американского министра финансов Скотта Бессента в Стокгольм, где он рассчитывает провести третий раунд торговых переговоров с Китаем.

Кроме того, во вторник стартует двухдневное заседание Федеральной резервной системы, по итогам которого, как ожидается, регулятор оставит процентные ставки неизменными.

Акции Tesla подорожали на 3% по итогам торгов после новостей о заключении контракта объемом $16,5 млрд на закупку полупроводниковой продукции у южнокорейской Samsung Electronics. Соглашение рассчитано до конца 2033 года.

Капитализация нефтегазовых гигантов Exxon Mobil и Chevron Corp. выросла на 0,9%.

Venture Global увеличила рыночную стоимость на 4,2%. Компания заявила о планах стать крупнейшим экспортером американского СПГ благодаря заводу CP2, на строительство первой очереди которого она привлекла рекордные $15,1 млрд.

Бумаги Nike Inc. прибавили в цене 3,9%, до $79,24 за штуку, после улучшения их рейтинга банком JPMorgan Chase & Co. до "выше рынка" с "нейтрального" с повышением прогнозной стоимости до $93 с $64.

Nvidia Corp. нарастила капитализацию на 1,9%, Amazon.com Inc. - на 0,6%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 0,7%. Акции Alphabet Inc. подешевели на 0,3%, Microsoft Corp. - на 0,2%.

Рыночная стоимость Wells Fargo снизилась на 1,5%, Goldman Sachs Group - на 0,7%, Citigroup Inc. - на 0,5%, Bank of New York Mellon - на 0,3%, JPMorgan Chase - на 0,1%.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,14% и составил 44837,56 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,02% - до 6389,77 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,33% и составил 21178,58 пункта.

Последние два индекса обновили рекорды закрытия, при этом S&P 500 сделал это уже шестую сессию подряд. Morgan Stanley ожидает, что за год этот индикатор вырастет до 7200 пунктов, а Oppenheimer Asset Management повысила прогноз его значения на конец текущего года до 7100 с 5950 пунктов.