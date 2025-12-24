Россия скоро продолжит контакты с США по украинскому урегулированию

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев уже доложил Владимиру Путину о переговорах в Майами по Украине; на основе этой информации Москва сформулирует свою позицию и в ближайшее время продолжит контакты с Вашингтоном по имеющимся каналам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Дмитриев уже имел возможность доложить президенту об итогах своей поездки во всех нюансах", - сказал он на брифинге.

"Сейчас мы имеем в виду на основе той информации, которая была получена главой государства, сформулировать свою дальнейшую позицию и продолжить наши контакты в самое ближайшее время по тем имеющимся каналам, которые сейчас работают", - добавил Песков.

Он напомнил, что "все главные параметры позиции российской стороны хорошо известны нашим коллегам из Соединенных Штатов".

Какие документы привез Дмитриев из Майами в Москву, он уточнять не стал.