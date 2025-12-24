Поиск

В Вифлееме благодаря перемирию впервые за несколько лет отпразднуют Рождество

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Праздничные мероприятия пройдут в Вифлееме впервые с начала вооруженного конфликта в секторе Газа в 2023 году, сообщают ближневосточные СМИ.

Ранее в декабре в центре Вифлеема, где, согласно христианской традиции, родился Иисус Христос, установили рождественскую ель, украшенную огнями, и открыли ярмарку.

Руководитель отделения по связям с общественностью муниципалитета Вифлеема Кармен Гаттас отметила, что возобновление праздничных мероприятий нацелено на то, чтобы показать, что город остается "лучом надежды, света и мира". Однако она добавила, что испытывает смешанные чувства, так как ситуация в секторе Газа остается тяжелой.

При этом, как пишет издание Financial Times, туристов в Вифлееме по-прежнему мало, в частности, из-за сложной ситуации в сфере безопасности на фоне конфликта Израиля и группировки ХАМАС в секторе Газа. Места, которые традиционно считаются точками притяжения паломников и туристов, такие как Базилика Рождества Христова, в этом году пустуют.

По новому стилю Рождество 25 декабря встречают не только католики, но и представители практически всех остальных христианских конфессий мира, включая православных. Исключение составляют последователи Русской, Сербской, Иерусалимской и Грузинской православных церквей, которые отмечают этот праздник в ночь на 7 января.

В ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного Вашингтоном плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных стали первым этапом этого плана.

