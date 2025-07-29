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Глава "Роскосмоса" прибыл в США, где проведёт переговоры с руководством NASA

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов прибыл в Хьюстон (США) на переговоры с руководством NASA, планируется обсудить продление эксплуатации МКС, продолжение перекрестных полетов и процесс сведения станции с орбиты, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Мы планируем обсудить продолжение программы перекрестных полетов, вопрос продления эксплуатации Международной космической станции, а также деятельность российско-американской рабочей группы по вопросам будущего безопасного сведения МКС с орбиты и затопления станции в заданном районе океана", - сказал Баканов, чьи слова приведены в сообщении пресс-службы.

В "Роскосмосе" сообщили, что переговоры с исполняющим обязанности главы NASA Шоном Даффи запланированы на 31 июля.

"Это будут первые с 2018 года переговоры руководителей "Роскосмоса" и NASA", - отметили в госкорпорации.

По данным "Роскосмоса", в США российская делегация посетит Космический центр имени Джонсона, где ознакомится с работой структурных подразделений центра.

"Накануне старта миссии Crew-11, которая запланирована на 31 июля, Дмитрий Баканов встретится с экипажем космического корабля Crew Dragon, в состав которого по программе перекрёстных полетов входит космонавт "Роскосмоса" Олег Платонов" - говорится в сообщении.

Также Баканов примет участие в проверке готовности к запуску предстоящей миссии на МКС, сообщили в госкорпорации.

28 июля глава "Роскосмоса" заявил в эфире телеканала "РБК-ТВ", что американская сторона пригласила российскую делегацию на запуск корабля Crew Dragon.

Миссия проводится в рамках соглашения о перекрёстных полётах между "Роскосмосом" и NASA.

15 июля Баканов сообщил, что представители космических агентств РФ и США в июне провели консультации в Москве по техническому состоянию МКС для выполнения коммерческой миссии Axiom-4.

8 апреля глава госкорпорации сообщил, что "Роскосмос" рассчитывает на договоренности с новым руководством NASA. Он также заявил, что представители "Роскосмоса" и NASA обсудили на Байконуре планы по развитию орбитального космоса после завершения проекта МКС и планы развития лунной программы.

12 апреля Баканов сообщил о договоренности с NASA синхронизировать сроки завершения работ на МКС.

NASA МКС Роскосмос США Дмитрий Баканов
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