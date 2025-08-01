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В Индии надеются на продолжение переговоров с США о пошлинах

Американскую делегацию там ждут 25 августа

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В правительстве Индии после введения американских пошлин в 25% на индийский импорт рассчитывают на продолжение диалога с США по торговым вопросам, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в правительстве.

По словам этого чиновника, Индия ожидает 25 августа американскую делегацию для диалога о деталях торгового соглашения. Собеседник агентства добавил, что Индия не уступит на переговорах и не откроет США доступ на сельскохозяйственный рынок.

По его словам, нынешние пошлины в 25% затрагивают менее половины от импорта Индии в США, стоимостью $85 млрд. Он добавил, что правительство ведет переговоры с индийскими экспортерами в связи с нынешней ситуацией.

30 июля президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 августа США вводят 25-процентные пошлины на экспорт Индии. Он добавил, что Индия также "всегда покупала подавляющее большинство своего военного оборудования у России и, наряду с Китаем, является крупнейшим покупателем энергоносителей у России". Поэтому, подчеркнул Трамп, с августа "для Индии вводятся штрафы" за такую политику.

Позднее Трамп заявил, что в конце недели станет известно, удалось ли договориться с Индией по торговле, и каковы будут итоговые меры Вашингтона в отношении Дели. Трамп отметил, что Индия является членом БРИКС, который он назвал группой "антиамериканских стран". По его мнению, целью этого объединения является "атака на доллар", и американские власти, по словам президента США, не позволят кому-либо угрожать своей валюте.

Индия стала одной из первых стран, начавших торговые переговоры с США, после визита премьер-министра Нарендры Моди в Вашингтон в феврале.

Дональд Трамп Индия США
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