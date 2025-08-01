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Европейские рынки акций в основном завершили торги в минусе

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы в основном снизились по итогам торгов в четверг, исключением стал испанский индикатор.

Трейдеры оценивали широкий круг корпоративных отчетов, а также экономических статданных.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по данным на закрытие рынка опустился на 0,75%, составив 546,11 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,05%, германский DAX - 0,81%, французский CAC 40 - 1,14%, итальянский FTSE MIB - 1,56%, испанский IBEX 35 прибавил 0,11%.

Отчет статистического управления Евросоюза, опубликованный в четверг, показал сохранение безработицы в еврозоне в июне на рекордно низком уровне в 6,2%.

Федеральное агентство по трудоустройству ФРГ обнародовало статистику уже за июль, согласно которой безработица в стране осталась на уровне 6,3% - максимуме с сентября.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в июле увеличились на 1,8% в годовом выражении, показал предварительный отчет Федерального статистического управления страны (Destatis). Инфляция в стране замедлилась по сравнению с 2% в июне и была минимальной с сентября 2024 года.

Во Франции потребительские цены, гармонизированные со стандартами ЕС, в июле увеличились на 0,9% в годовом выражении, как и месяцем ранее, сообщило Национальное статистическое управление Insee.

В числе лидеров роста среди компонентов Stoxx Europe 600 в четверг оказались акции Rolls-Royce Holdings (+8,5%). В ходе сессии подъем их цены достигал 12%, в результате чего она обновила исторический максимум. Британский производитель авиадвигателей улучшил годовой прогноз сильнее ожиданий аналитиков, а скорректированная прибыль сегмента решений для гражданской аэрокосмической отрасли за первое полугодие превзошла их почти вдвое.

Цена бумаг Societe Generale выросла на 6,9% благодаря сильной отчетности французского банка. Societe Generale также повысил прогноз рентабельности и пообещал увеличить поощрение акционеров.

В число лидеров снижения в сводном индексе вошли акции Ferrari (-11,7%), показавшие максимальное падение с момента листинга в 2016 году, несмотря на то, что компания сохранила годовые прогнозы. Эксперты опасаются, что итальянский производитель спортивных автомобилей не сможет удержать высокую рентабельность операций в США на фоне снижения продаж и цен, отмечается в обзоре Citigroup.

Бумаги Anheuser-Busch InBev подешевели на 11,6% из-за снижения квартальной выручки пивоваренного концерна.

Капитализация Shell увеличилась на 1,2%. Британо-нидерландская нефтегазовая компания во втором квартале увеличила чистую прибыль на 2,4%, при этом скорректированный показатель превысил ожидания экспертов.

Рыночная стоимость Unilever уменьшилась на 1%. Компания сократила выручку в первом полугодии на 3,2% из-за негативного влияния курсовых разниц, но объемы реализации и цены на продукцию выросли.

Акции Renault подешевели на 1,5%. Французский автомобилестроительный концерн увеличил выручку в январе-июне на 2,5%, однако зафиксировал чистый убыток в 11,19 млрд евро из-за факторов, связанных с Nissan.

Германская BMW AG в минувшем квартале сократила чистую прибыль на 32%. Ее бумаги потеряли в цене 0,7%.

Капитализация британского ритейлера Next Plc увеличилась на 0,3%. Компания улучшила годовой прогноз в третий раз за пять месяцев, зафиксировав более сильные, чем ожидалось, продажи во втором квартале благодаря теплой погоде, а также проблемам конкурирующей Marks & Spencer, пострадавшей в результате кибератаки.

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