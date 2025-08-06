Axios сообщил о возможном разговоре Трампа и Зеленского в среду
Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский, по всей видимости, проведут разговор в среду, сообщает Axios со ссылкой на источник.
"Ожидается, что Трамп поговорит с Зеленским в среду, после прошедшей встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил источник", - написал журналист Axios Барак Равид в социальной сети X.
Каких-либо других деталей возможного разговора он не привел.
Ранее в среду Путин и Уиткофф провели встречу в Кремле. Они обсудили украинский кризис, а также перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.