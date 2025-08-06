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Axios сообщил о возможном разговоре Трампа и Зеленского в среду

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский, по всей видимости, проведут разговор в среду, сообщает Axios со ссылкой на источник.

"Ожидается, что Трамп поговорит с Зеленским в среду, после прошедшей встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил источник", - написал журналист Axios Барак Равид в социальной сети X.

Каких-либо других деталей возможного разговора он не привел.

Ранее в среду Путин и Уиткофф провели встречу в Кремле. Они обсудили украинский кризис, а также перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Владимир Зеленский Дональд Трамп США Украина Владимир Путин
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