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В Италии планируют построить самый длинный в мире висячий мост

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Итальянское правительство утвердило проект строительства самого длинного в мире висячего моста, пишет The Wall Street Journal.

Мост длиной свыше 3 км над Мессинским проливом соединит Сицилию с материковой частью Италии и будет открыт в начале 2030-х годов. Стоимость его строительства оценивается в 13,5 млрд евро, заявил министр инфраструктуры Маттео Сальвини.

Правительство Италии сообщило, что мост будет относиться к активам в сфере безопасности, что позволит классифицировать расходы на проект как военные и учесть их в составе обязательств в рамках НАТО.

Мост будет оборудован железной дорогой, что позволит Италии быстрее перебрасывать вооруженные силы на Сицилию. "Очевидно, что у него может быть двойное назначение - также для целей безопасности", - сказал Сальвини.

Строительством моста займется консорциум во главе с итальянской Webuild, работавшей над расширением Панамского канала.

Идея о строительстве моста между Сицилией и материком для укрепления национального единства и экономического развития впервые возникла в XIX веке. В 1950-х годах было заказано исследование, по итогам которого была установлена возможность соединить остров с материковой частью Италии за счет подводного тоннеля или висячего моста.

Сильвио Берлускони в период нахождения на посту премьер-министра страны одобрил план строительства моста над Мессинским проливом, но после его поражения на выборах 2001 года проект отменили. В 2011 году он вернулся к этой идее, однако проект признали финансово нежизнеспособным.

НАТО Италия Сицилия
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