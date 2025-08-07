Трамп не считает, что визит Уиткоффа в РФ стал прорывом, так как работа с Москвой велась и раньше

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что итоги поездки его спецпосланника Стива Уиткоффа в РФ не стоит называть прорывными, поскольку взаимодействие с Россией по украинскому кризису шло и до этого.

"Я бы не назвал это прорывом. Мы работали уже давно", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста, можно ли назвать визит Уиткоффа в Москву переломным моментом.

По словам Трампа, он считает своей "обязанностью" завершить кризис на Украине.

Трамп добавил, что он "через несколько недель" будет понимать, серьезно ли настроена Россия на решение украинской проблемы.

Также он сказал, что не знает, повлияло ли на позицию РФ решение США ввести пошлины на индийские товары в ответ на закупки Дели российской нефти.

В среду Трамп заявил, что у его спецпосланника Уиткоффа прошли очень конструктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. "У моего спецпосланника Стива Уиткоффа состоялась очень продуктивная встреча с президентом России Владимиром Путиным. Достигнут крупный успех!" - написал Трамп в соцсети.

В среду во время визита в Москву Уиткофф встретился с президентом Путиным. Президент России и спецпосланник президента США обсудили украинский кризис, а также перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Беседа продолжалась около трех часов.

"С нашей стороны, в частности, по украинскому вопросу были переданы некоторые сигналы", сказал Ушаков. По его словам, "соответствующие сигналы получены и от президента Трампа".