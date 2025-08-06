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Трамп сообщил Мерцу, что переговоры Уиткоффа в Москве прошли лучше ожидаемого

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу по телефону, что итоги переговоров между США и РФ в Москве оказались лучше, чем планировалось, сообщает в среду газета "Бильд".

"Трамп сказал Мерцу по телефону, что беседа между его спецпосланником Стивом Уиткоффом и президентом РФ Владимиром Путиным прошла более результативно, чем ожидалось", - пишет издание.

Однако "Бильд" не приводит деталей разговора. Издание также не уточняет источники своей информации.

Ранее в среду Трамп заявил, что переговоры Уиткоффа и Путина были очень плодотворными. "У моего спецпосланника Стива Уиткоффа состоялась очень продуктивная встреча с президентом России Владимиром Путиным. Достигнут крупный успех!" - написал Трамп в соцсети X.

В среду во время визита в Москву Уиткофф встретился с президентом Путиным. Президент России и спецпосланник президента США обсудили украинский кризис, а также перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Беседа продолжалась около трех часов.

"С нашей стороны, в частности, по украинскому вопросу были переданы некоторые сигналы", - сказал Ушаков. По его словам, "соответствующие сигналы получены и от президента Трампа".

Дональд Трамп РФ США Стив Уиткофф
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