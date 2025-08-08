Что случилось этой ночью: пятница, 8 августа

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Трамп сообщил, что готов к встрече с Путиным, даже если тот не намерен встречаться с Зеленским. Он также заявил, что сроки дедлайна для украинского урегулирования зависят от действий РФ.

- Один человек погиб при обрушении в многоэтажке в центре Петербурга. По предварительной информации, обрушились перекрытия между первым и вторым этажами.

- На юге Франции локализован один из крупнейших в истории пожаров. За 48 часов огнем были охвачены 17 тыс. га сосновых лесов и кустарниковых зарослей

- В США заявили, что желают честного диалога с Индией для решения проблем в отношениях. Соответствующее заявление сделали в Госдепе.

- Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил 10-километровый столб пепла. Шлейф протянулся на 515 км к юго-востоку от вулкана.