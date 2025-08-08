Ключевской вулкан на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Ключевской вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 10 км утром в пятницу, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук.

"Продолжается взрывное и эффузивное извержение вулкана на вершине. Спутниковые данные KVERT показали, что выбросы пепла достигли высоты 9-10 км над уровнем моря, а пепловый шлейф простирается на 515 км к юго-востоку от вулкана. Из кратера на вершине вулкана продолжается движение лавовых потоков и выброс пепла", - говорится в сообщении.

KVERT также отмечает, что выбросы пепла на Ключевском на высоту до 15 км могут произойти в любой момент. Продолжающаяся активность может повлиять на международные и низколетящие воздушные суда.

Ранее Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН сообщал, что в ближайшие дни ожидается усиление извержения Ключевского.

Ключевской - действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.