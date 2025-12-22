МИД Дании отреагировал на назначение Трампом спецпосланника по Гренландии

Глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg/NurPhoto via Getty Images

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В МИД Дании потребовали проявлять уважение к территориальной целостности страны после того, как президент США Дональд Трамп назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии, сообщает Associated Press

"Мы настаиваем на том, что каждый, включая США, должен проявлять уважение к территориальной целостности Королевства Дания", - заявил глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен.

Назначение американского спецпосланника по Гренландии он назвал "подтверждением неослабевающего интереса США" к острову.

Министр пообещал вызвать посла США в МИД для обсуждения данного вопроса.

Ранее Трамп объявил, что губернатор Луизианы займет должность спецпосланника по Гренландии, поскольку "понимает значимость острова для национальной безопасности США". "Он значительно продвинет интересы нашей страны для безопасности и жизнеспособности наших союзников и всего мира", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Лэндри поблагодарил Трампа за "оказанную ему честь служить на этом посту, чтобы поспособствовать включению Гренландии в состав США". В то же время Лэндри продолжит занимать должность губернатора Луизианы.

Гренландия - самоуправляемая территория Дании.

Ранее в этом году президент США Дональд Трамп в обращении к Конгрессу заявил, что не намерен отказываться от территориальных притязаний на Гренландию. Он отметил, что США будут согласны принять остров в свой состав, если его народ изъявит такое желание. Вместе с тем Трамп не исключил вариант силового захвата острова. В Гренландии есть космическая база США "Питуффик".

Гренландия считается центральным звеном в обеспечении безопасности Арктики, стартовой точкой для морских путей через воды региона, территорией, где залегают редкоземельные металлы и другие ресурсы. Западные СМИ отмечают, что на острове есть запасы графита, меди, цинка, золота, алмазов, железной руды, титана, ванадия, урана, причем геологоразведочные работы проведены не в полной мере.