Умер британский музыкант Крис Ри

Фото: David Wolff - Patrick/Redferns

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Британский певец, гитарист и автор песен Крис Ри ушел из жизни в возрасте 74 лет, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление семьи музыканта.

"Он упокоился с миром в больнице сегодня после непродолжительной болезни, в окружении своей семьи", - цитирует канал заявление от имени жены и двоих детей исполнителя.

Кристофер "Крис" Энтон Ри родился 4 марта 1951 года в Мидлсборо, Англия, в семье эмигранта из Италии. Он начал играть на гитаре только в 21 год, выпустил дебютный альбом под названием "Whatever Happened To Benny Santini?" в 1978 году. Песня Fool (If You Think It's Over) с этого альбома не пользовалась успехом на родине, но достигла высоких позиций в чартах в США и позже была номинирована на премию "Грэмми".

Наибольшую популярность Ри получил в конце 1980-х – начале 1990-х годов после выпуска десятого студийного альбома The Road to Hell (1989 год) и одноименной композиции. Среди других популярных песен музыканта Looking for the Summer, Josephine и The Blue Cafe.

Всего за свою карьеру музыкант выпустил 25 студийных альбомов в жанрах блюз-рок, блюз, софт-рок.