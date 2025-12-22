Поиск

ЕС ввел санкции против двух представителей судебной власти РФ

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в понедельник, что ввел ограничительные меры в отношении двух лиц, ответственных, по его оценке, "за серьезные нарушения прав человека и подавление гражданского общества".

Как следует из публикации в "Официальном журнале" Евросоюза, санкционный режим ЕС за нарушения прав человека расширен на судью Дмитрия Гордеева и прокурора Людмилу Баландину.

Эта мера вступает в силу в день опубликования, говорится в постановлении Совета ЕС.

На дополнительно включенных в санкционный список лиц распространяется замораживание активов, а гражданам и организациям ЕС запрещено предоставлять им финансовые средства. Гордееву и Баландиной также запрещены поездки в страны Евросоюза и транзит через них, сообщили в Брюсселе.

ЕС Совет ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЕС ввел санкции против двух представителей судебной власти РФ

МИД Дании отреагировал на назначение Трампом спецпосланника по Гренландии

 МИД Дании отреагировал на назначение Трампом спецпосланника по Гренландии

Совет ЕС продлил на полгода экономические санкции против России

Вэнс считает успехом обсуждение всех вопросов конфликта на Украине с обеими сторонами

 Вэнс считает успехом обсуждение всех вопросов конфликта на Украине с обеими сторонами

В Японии в январе возобновят работу крупнейшей АЭС в мире

 В Японии в январе возобновят работу крупнейшей АЭС в мире

Суд восстановил вознаграждение Маска, он стал первым человеком с состоянием выше $700 млрд

 Суд восстановил вознаграждение Маска, он стал первым человеком с состоянием выше $700 млрд

Золото подорожало выше $4380 за унцию и обновило ценовой рекорд

 Золото подорожало выше $4380 за унцию и обновило ценовой рекорд

Алиев не примет участие в неформальном саммите СНГ

Что случилось этой ночью: понедельник, 22 декабря

Уиткофф считает продуктивными консультации с Украиной и Европой по украинскому кризису
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7937 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 417 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
Взрыв на Крымском мосту Взрыв на Крымском мосту 116 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 458 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });