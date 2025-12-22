ЕС ввел санкции против двух представителей судебной власти РФ

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в понедельник, что ввел ограничительные меры в отношении двух лиц, ответственных, по его оценке, "за серьезные нарушения прав человека и подавление гражданского общества".

Как следует из публикации в "Официальном журнале" Евросоюза, санкционный режим ЕС за нарушения прав человека расширен на судью Дмитрия Гордеева и прокурора Людмилу Баландину.

Эта мера вступает в силу в день опубликования, говорится в постановлении Совета ЕС.

На дополнительно включенных в санкционный список лиц распространяется замораживание активов, а гражданам и организациям ЕС запрещено предоставлять им финансовые средства. Гордееву и Баландиной также запрещены поездки в страны Евросоюза и транзит через них, сообщили в Брюсселе.