Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Научные прорывы года по версии журнала Science, Титан без глобального океана, а также влияние ковидных ограничений на морфологию птиц

Фото: Hauke Schroeder/picture alliance via Getty Images

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Американские ученые выяснили, что пользование соляриями связано с резко повышенной частотой развития меланомы, а также большим количеством мутаций в меланоцитах (пигментных клетках кожи) и числом клеток с такими мутациями. Причем эти изменения были более выраженными, чем под действием солнечного излучения. Известно, что основным фактором риска меланомы служит ультрафиолетовое излучение. Оно вызывает мутации в меланоцитах и способствует их злокачественному перерождению. Это излучение исходит от Солнца или искусственных источников, таких как солярии. Точные биологические механизмы канцерогенности соляриев во многом неизвестны, и это дает индустрии возможность утверждать, что они не вреднее солнечного света.

- Канадские врачи описали случай подростка с новообразованием грудной полости (заподозрили лимфому, что позже подтвердилось), которому дважды провели биопсию под местной анестезией и клиническим гипнозом. К такому методу врачи прибегли из-за высокого риска удушения при стандартной глубокой седации (медикаментозный сон) и интубации трахеи (процедура, при которой в трахею устанавливается специальная трубка для подачи кислорода). Это позволило пациенту абстрагироваться от операционной и мысленно перенестись в удобное и безопасное место. Затем анестезиолог, используя методы общения, ввел пациента в более глубокое состояние гипнотического транса. В течение этого времени врачи под местной анестезией провели биопсию новообразования. По словам пациента, во время процедуры он мог слышать, что происходит вокруг, но его внимание было сосредоточено на другом: он был глубоко погружен в свое воображение, сохранял спокойствие, и чувствовал себя активным участником процесса.

- Ковидные ограничения изменили размер и форму клюва темноглазых юнко (Junco hyemalis) – распространенных в Северной Америке пернатых из семейства американских овсянок (Passerellidae). В Калифорнии за последние 40 лет, в течение которых они неплохо уживались с человеком, клювы стали более короткими и толстыми. Случилось это, скорее всего, из-за адаптации к кормлению съедобными отходами, оставленными людьми. Однако у университетских юнко, которые вылупились в 2021-22 годах, клювы в среднем были длиннее и тоньше обычного, то есть примерно такими же, как у сородичей из дикой местности. Вероятно, такой сдвиг связан с тем, что в период локдауна в Лос-Анджелесе наблюдалась нехватка съедобных отходов. Однако после отмены локдауна эффект сошел на нет: у новых поколений птиц размер и форма клюва стали такими же, как были в их популяции до введения ковидных ограничений.

- Астрономы нашли новые доказательства того, что длинный след за карликовой галактикой RCP 28 действительно может быть первым подтвержденным открытием убегающей из своей галактики сверхмассивной черной дыры. Головная часть структуры лучше всего описывается не моделями галактик, а сверхзвуковой ударной волной, коротая возникает из-за движущейся в окологалактическом пространстве черной дырой, окруженной плотной и горячей комой. Что же касается длинного следа позади головной ударной волны, в котором наблюдаются очаги звездообразования, то для него применима модель увлеченного за черной дырой холодного газа.

- Титан вряд ли обладает глобальным подповерхностным океаном, но жизнь на нем все еще может существовать в карманах с жидкой водой между слоями льдов. К такому выводу пришли планетологи, уточнив свойства гравитационного поля Титана и его приливной реакции на Сатурн. Это позволило выявить мощное тепловыделение в недрах спутника, которое не вписывается в модель глобального жидкого океана. Однако в слоях льда могут существовать полости с жидкой водой, в которой растворены соли и органические молекулы. Они возникают при локальном таянии льда и могут мигрировать в вышележащие слои. Подобные жидкие карманы могут быть уникальными криосистемами, которые напоминают экосистемы в залежах морских льдов на полюсах Земли, где живет множество разных организмов. Это могут быть достаточно большие системы – даже одна сотая доля растаявшей гидросферы Титана дает объем жидкости на уровне Средиземного моря.

- Лесополосы, живые изгороди и сенокосные луга увеличивают численность и разнообразие пчел, но это становится заметно, когда на соседних с ними полях используют меньше пестицидов. Ученые объяснили это тем, что некоторое количество пестицидов ветром сносит с полей в сторону, и уже этих доз достаточно, чтобы нарушать память и ориентацию пчел в пространстве. Обработка полей пестицидами снижала численность пчел и их разнообразие даже в присутствии обширных полуприродных зон.

- Палеогенетики впервые обнаружили древнего человека, рожденного в результате инцеста между взрослым мужчиной и его дочерью. Останки этого подростка или юноши археологи раскопали в пещере Гротта-делла-Монака. В геноме мальчика было очень много протяженных гомозиготных участков (суммарно – почти 800 тысяч пар оснований) – больше, чем у всех известных древних людей. Анализ этого генома убедительно говорит о том, что его родители были близкими родственниками. При этом для своего времени популяция, к которой принадлежали эти люди, была достаточно большой. Ее эффективный размер ученые оценили примерно в 4698 человек.

- Журнал Science ежегодно публикует список из десяти значимых событий, произошедших за год в науке. В прошлом году список возглавила доконтактная профилактика ВИЧ, на полгода защищающая от заражения. Теперь же главным прорывом журнал назвал растущее день ото дня использование возобновляемых источников энергии. Кроме этого, в список научных прорывов года от Science попали космическая обсерватория, ДНК из зубного камня и еще семь важных научных достижений.