Поиск

Что случилось этой ночью: понедельник, 11 августа

Гибель полицейского при обыске в Поморье, Ключевской выбросил пепел на 12 км, рынок акций РФ уверенно растет

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Два человека погибли из-за атак БПЛА в Туле. Трое получили ранения различной степени тяжести.

- Человек погиб в результате атаки дронов в Нижегородской области. Двое получили ранения.

- Один полицейский погиб, второй ранен в ходе обыска по делу о поджоге в Поморье. Злоумышленник задержан.

- Пять журналистов погибли в городе Газа в результате удара Израиля. Об этом сообщает телеканал "Аль-Джазира".

- Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 2,2% на ожиданиях встречи Путина и Трампа. Лидируют бумаги Юнипро.

- Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 12 км. Не исключены пеплопады в населенных пунктах.

