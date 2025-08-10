Один полицейский погиб, второй ранен в ходе обыска по делу о поджоге в Поморье

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Полицейский погиб при задержании злоумышленника в Архангельской области. Задержан 47-летний житель Коношского района региона, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Поморью и НАО.

По данным следствия, 10 августа три сотрудника полиции прибыли по месту жительства подозреваемого в поселке Коноша для обыска по ранее возбужденному делу. Фигурант отрабатывался на причастность к поджогу оборудования на железнодорожной станции.

Злоумышленник выстрелил не менее двух раз, смертельно ранив одного полицейского и ранив второго в ногу.

Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

