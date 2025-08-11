Пять журналистов погибли в городе Газа в результате удара Израиля

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что его корреспондент Анас аш-Шариф и еще четыре журналиста в воскресенье вечером стали жертвами целенаправленного удара Израиля в городе Газа по палатке, в которой они проживали.

В сообщении говорится, что "в результате атаки на палатку, расположенную у главных ворот больницы "Аль-Шифа" в городе Газа поздно вечером в воскресенье, погибли семь человек", в том числе аш-Шариф и четверо его коллег.

Телеканал обращает внимание, что незадолго до гибели аш-Шариф написал в соцсети X, что Израиль начал концентрированные бомбардировки восточной и южной частей города Газа.

В его последнем видео на заднем плане слышны громкие раскаты интенсивных ракетных обстрелов, а небо озаряется вспышками от взрывов.

Ранее кабинет безопасности Израиля одобрил предложение премьер-министра Биньямина Нетаньяху об оккупации города Газа.