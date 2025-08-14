Каллас заявила, что израильские поселения подрывают перспективы достижения мира в регионе

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас раскритиковала одобренный Израилем план по строительству поселений на Западном берегу реки Иордан и призвала воздержаться от его реализации.

"Решение израильских властей о продвижении плана поселений E1 ещё больше подрывает принцип сосуществования двух государств и является нарушением международного права. В случае реализации строительство поселений в этом районе навсегда разорвёт географическую и территориальную непрерывность между оккупированным Восточным Иерусалимом и Западным берегом (реки Иордан), а также прервёт связь между северной и южной частями Западного берега", - говорится в опубликованном в четверг вечером заявлении Каллас.

"ЕС настоятельно призывает Израиль воздержаться от принятия этого решения, отмечая его далеко идущие последствия и необходимость рассмотрения мер по защите жизнеспособности принципа двух государств", - заявила глава европейской дипломатии.

Она повторила постоянный призыв ЕС прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях.

"Израильская поселенческая политика, включая снос зданий, принудительное перемещение людей, выселения и конфискацию домов, должна быть прекращена. В сочетании с продолжающимся насилием со стороны поселенцев и военными операциями, такие односторонние решения обостряют и без того напряжённую ситуацию на местах и ещё больше подрывают любые перспективы достижения мира", - подчеркнула Каллас.

Ранее в четверг сообщалось, что министр финансов Израиля Бецалель Смотрич одобрил строительство новых израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.

"Министр финансов объявил о строительстве 3401 единицы нового жилья возле Маале-Адумим и еще 3515 в соседнем районе, возобновляя давно заблокированный проект E1, который критики рассматривают как стратегический барьер для создания будущего палестинского государства", - отметил портал Ynet.