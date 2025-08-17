Премьер Британии присоединится к переговорам Трампа, Зеленского и европейских лидеров

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Премьер Британии Кир Стармер также примет участие в переговорах в Вашингтоне 18 августа президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и ряда европейских лидеров, сообщают в воскресенье западные СМИ со ссылкой на канцелярию Стармера.

"Премьер-министр вместе с другими европейскими лидерами готов поддержать эту следующую фазу переговоров", - цитируют СМИ выдержки из заявления Даунинг-стрит.

До этого Елисейский дворец сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон отправится в Вашингтон вместе с рядом других европейских лидеров для участия во встрече Трампа и Зеленского.

Газета Le Figaro отмечала, что вместе с Макроном во встрече в Вашингтоне будут участвовать председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава итальянского правительства Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб.