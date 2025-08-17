Поиск

Премьер Британии присоединится к переговорам Трампа, Зеленского и европейских лидеров

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Премьер Британии Кир Стармер также примет участие в переговорах в Вашингтоне 18 августа президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и ряда европейских лидеров, сообщают в воскресенье западные СМИ со ссылкой на канцелярию Стармера.

"Премьер-министр вместе с другими европейскими лидерами готов поддержать эту следующую фазу переговоров", - цитируют СМИ выдержки из заявления Даунинг-стрит.

В миреСМИ сообщили, что Трамп передал Киеву и лидерам стран НАТО позицию ПутинаЧитать подробнее

До этого Елисейский дворец сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон отправится в Вашингтон вместе с рядом других европейских лидеров для участия во встрече Трампа и Зеленского.

Газета Le Figaro отмечала, что вместе с Макроном во встрече в Вашингтоне будут участвовать председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава итальянского правительства Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб.

США Дональда Трамп Украина Владимир Зеленский Великобритания Кир Стармер
