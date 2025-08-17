Генсек НАТО отправится в США на переговоры с Трампом, Зеленским и европейскими лидерами

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте совершит в понедельник визит в Вашингтон, чтобы принять участие в переговорах президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и ряда европейских лидеров.

"Генсек будет участвовать во встрече под председательством президента Трампа, где будут присутствовать Зеленский и другие европейские лидеры", - говорится в пресс-релизе НАТО.

Ранее в правительстве Германии сообщили, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц направится в Вашингтон вместе с Зеленским на встречу с Трампом. В воскресенье председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что тоже примет участие во встрече 18 августа.

По данным Sky news, на встрече будет также присутствовать премьер Италии Джорджа Мелони.

Портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Трамп хотел бы провести трехстороннюю встречу по украинскому урегулированию между США, РФ и Украиной уже 22 августа. В свою очередь телеканал CNN информировал, что Белый дом приступит к организации этих переговоров только в том случае, если встреча Трампа с Зеленским в понедельник пройдет успешно.