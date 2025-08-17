Поиск

Генсек НАТО отправится в США на переговоры с Трампом, Зеленским и европейскими лидерами

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте совершит в понедельник визит в Вашингтон, чтобы принять участие в переговорах президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и ряда европейских лидеров.

"Генсек будет участвовать во встрече под председательством президента Трампа, где будут присутствовать Зеленский и другие европейские лидеры", - говорится в пресс-релизе НАТО.

В миреСМИ сообщили, что Трамп передал Киеву и лидерам стран НАТО позицию ПутинаЧитать подробнее

Ранее в правительстве Германии сообщили, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц направится в Вашингтон вместе с Зеленским на встречу с Трампом. В воскресенье председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что тоже примет участие во встрече 18 августа.

По данным Sky news, на встрече будет также присутствовать премьер Италии Джорджа Мелони.

Портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Трамп хотел бы провести трехстороннюю встречу по украинскому урегулированию между США, РФ и Украиной уже 22 августа. В свою очередь телеканал CNN информировал, что Белый дом приступит к организации этих переговоров только в том случае, если встреча Трампа с Зеленским в понедельник пройдет успешно.

США Дональда Трамп Украина Владимир Зеленский НАТО Марк Рютте
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент Сирии призвал обеспечить единство страны без применения насилия

В Израиле демонстранты потребовали заключить соглашение об освобождении заложников в Газе

В Израиле демонстранты потребовали заключить соглашение об освобождении заложников в Газе

Часть развернутых в Вашингтоне бойцов Нацгвардии будет вооружена для выполнения задач

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Август в Анкоридже

Август в Анкоридже

Что случилось этой ночью: воскресенье, 17 августа

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Трамп хотел бы провести встречу с Путиным и Зеленским уже в ближайшую пятницу

Трамп хотел бы провести встречу с Путиным и Зеленским уже в ближайшую пятницу

Лидеры ЕС приглашены обсудить планы завершения конфликта на Украине с Трампом и Зеленским

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Переговоры Путина и Трампа на Аляске. Обобщение

Переговоры Путина и Трампа на Аляске. Обобщение

"Коалиция желающих" соберется в ближайшее время после саммита РФ-США на Аляске

Трамп обсудил с лидерами ряда стран Европы гарантии безопасности для Украины

Трамп обсудил с лидерами ряда стран Европы гарантии безопасности для Украины
Хроники событий
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске94 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6980 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });