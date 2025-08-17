Макрон примет участие во встрече Трампа с Зеленским

Фото: Christian Mang/Getty Images

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон отправится в Вашингтон в воскресенье вместе с рядом других европейских лидеров для участия во встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, сообщил Елисейский дворец.

"Президент республики отправится завтра в Вашингтон вместе с президентом Зеленским и несколькими европейскими лидерами, чтобы продолжить координацию между европейцами и Соединенными Штатами с целью достижения справедливого и прочного мира, который будет защищать жизненно важные интересы Украины и европейскую безопасность", - объявила президентская канцелярия.

Газета Le Figaro сообщила, что вместе с Макроном во встрече в Вашингтоне будут участвовать председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава итальянского правительства Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб.