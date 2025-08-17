Президент Финляндии может сопровождать Зеленского в поездке в Вашингтон

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Европейские политики планируют отправить в Вашингтон вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским на встречу с президентом США Дональдом Трампом своего представителя - президента Финляндии Александра Стубба, сообщила Politico.

"По словам двух европейских дипломатов (...), планируется отправить по крайней мере одного из любимых собеседников Трампа - президента Финляндии Александра Стубба - вместе с Зеленским, когда он поедет в Вашингтон в понедельник для встречи с Трампом", - говорится в публикации.

Издание отмечает, что европейцы рассчитывают на то, что Стубб может помочь предотвратить любое обострение отношений между Трампом и Зеленским и убедить президента США включить Европу в любые дальнейшие переговоры.

При этом они учитывают, что "очередная засада со стороны Зеленского может испортить отношения в этот деликатный момент", как это было на встрече украинского президента с Трампом в Белом доме в феврале.

По данным газеты, одновременно с Зеленским Вашингтон может посетить также генсек НАТО Марк Рютте, "у которого сложились тесные отношения с Трампом".

В публикации говорится, что Европа и Украина рассматривают предстоящий в понедельник саммит как попытку убедить Трампа не соглашаться с требованиями России, которые они считают неприемлемыми, в частности, "с передачей украинской территории, контроль над которой Москва установила лишь частично".

Politico, ссылаясь на европейских чиновников, пишет, что "публично Европа и Украина выглядели оптимистично", оценивая итоги саммита на Аляске, однако "в частном порядке официальные лица настороженно отнеслись к возвращению Путина на Запад (...), не сделав тех жестов в сторону мира, к которым стремились США, Европа и Украина".

Ранее Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп хотел бы провести трехстороннюю встречу по украинскому урегулированию между США, РФ и Украиной уже 22 августа.

В свою очередь телеканал CNN информировал, что Белый дом приступит к организации этих переговоров только в том случае, если встреча Трампа с Зеленским в понедельник пройдет успешно.