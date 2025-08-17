Мерц отправится с Зеленским в Вашингтон для встречи с Трампом

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Фридрих Мерц направится Вашингтон вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским на встречу с президентом США Дональдом Трампом, говорится в воскресенье в пресс-релизе правительства Германии.

"В понедельник Мерц совершит поездку в Вашингтон на переговоры, вместе с Зеленским, другими главами европейских государств и правительств. Визит предпринят для обмена информацией с Трампом в свете его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске", - отмечается в документе.

Согласно пресс-релизу, Мерц намерен обсудить ход мирного процесса по Украине и заинтересованность ФРГ в прекращении украинского кризиса. Также темами переговоров станут гарантии безопасности Киеву, территориальные вопросы, поддержка Украины, что, по мнению Берлина, должно включать в себя сохранение санкционного давления на РФ.

Ранее в воскресенье председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что примет участие во встрече 18 августа Трампа и Зеленского.

До этого издание Politico передавало, что европейские политики планируют отправить в Вашингтон вместе с Зеленским своего представителя - президента Финляндии Александра Стубба.

Портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Трамп хотел бы провести трехстороннюю встречу по украинскому урегулированию между США, РФ и Украиной уже 22 августа. В свою очередь телеканал CNN информировал, что Белый дом приступит к организации этих переговоров только в том случае, если встреча Трампа с Зеленским в понедельник пройдет успешно.