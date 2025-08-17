Глава Еврокомиссии отправится на встречу Трампа с Зеленским

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что примет участие во встрече 18 августа президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

"По просьбе президента Зеленского я приму участие во встрече с президентом Трампом и другими европейскими лидерами завтра в Белом доме", - написала фон дер Ляйен в воскресенье в сети X.

Глава Еврокомиссии также отметила, что ждет в воскресенье Зеленского в Брюсселе. "Вместе мы примем участие в видеоконференции "коалиции желающих", - добавила фон дер Ляйен.

Накануне The New YorkTimes со ссылкой на источник сообщала, что европейские лидеры смогут принять участие в обсуждении плана по урегулированию украинского конфликта с президентами США и Украины в Белом доме.