Поиск

Глава Федрезерва допустил, что может потребоваться корректировка ДКП

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Изменение баланса рисков в экономике США может потребовать корректировки денежно-кредитной политики (ДКП) Федеральной резервной системой (ФРС), заявил глава регулятора Джером Пауэлл в ходе выступления на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, где традиционно собираются главы ведущих мировых ЦБ.

По его словам, стабильность уровня безработицы и других индикаторов рынка труда позволяют Федрезерву действовать осторожно, рассматривая изменения курса ДКП.

"Тем не менее, учитывая ограничительный характер политики, наш базовый прогноз и изменение баланса рисков могут потребовать корректировки ее курса", - сказал Пауэлл, отметив также серьезное замедление инфляции по сравнению с постпандемийными максимумами.

Джером Пауэлл ФРС Федрезерв США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сотрудники ФБР провели обыск в доме экс-советника Трампа Джона Болтона

Сотрудники ФБР провели обыск в доме экс-советника Трампа Джона Болтона

DHL ограничила отправку посылок в США из-за новых таможенных правил

DHL ограничила отправку посылок в США из-за новых таможенных правил

Лукашенко призвал к воздушному перемирию на Украине

Израиль и Сирия 25 сентября могут подписать соглашение о безопасности

Израиль и Сирия 25 сентября могут подписать соглашение о безопасности

В Будапеште заявили, что Трамп тоже недоволен ударами Украины по "Дружбе"

В Киргизии спасатели надеются в пятницу добраться на пике Победы до россиянки с переломом

Тегеран обсудит с "евротройкой" снятие санкций против Ирана

Тегеран обсудит с "евротройкой" снятие санкций против Ирана

США отменили для нескольких компаний санкции, ранее связанные с Белоруссией

Что случилось этой ночью: 22 августа, пятница

Нацразведка США перестала делиться с рядом партнеров данными по переговорам по Украине

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7016 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе453 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2357 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });