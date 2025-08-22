Глава Федрезерва допустил, что может потребоваться корректировка ДКП

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Изменение баланса рисков в экономике США может потребовать корректировки денежно-кредитной политики (ДКП) Федеральной резервной системой (ФРС), заявил глава регулятора Джером Пауэлл в ходе выступления на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, где традиционно собираются главы ведущих мировых ЦБ.

По его словам, стабильность уровня безработицы и других индикаторов рынка труда позволяют Федрезерву действовать осторожно, рассматривая изменения курса ДКП.

"Тем не менее, учитывая ограничительный характер политики, наш базовый прогноз и изменение баланса рисков могут потребовать корректировки ее курса", - сказал Пауэлл, отметив также серьезное замедление инфляции по сравнению с постпандемийными максимумами.

