Захарова заявила, что военные учения США и Южной Кореи мешают налаживанию диалога с КНДР

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Военные учения США и Южной Кореи не способствуют разрядке военно-политической напряженности на Корейском полуострове, являются очередной провокацией в отношении Пхеньяна, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ходе брифинга, проходящего во Владивостоке на "полях" ВЭФ, она напомнила, что с 18 по 28 августа на юге корейского полуострова США и Республика Корея провели совместные военные учения Ulchi Freedom Shield 2025.

"Вопреки официальным заявлениям организаторов этих игрищ, их никак нельзя назвать оборонительными с учетом участия в них нескольких десятков тысяч военнослужащих, привлечения американских самолетов F-35, другой наступательной военной техники. Более того, данным маневрам придан многосторонний характер за счет подтягивания к ним других союзников США, включая Британию, а также так называемого командования ООН", - сказала Захарова.

Она подчеркнула: "Подобные шаги явно диссонируют с декларируемым Вашингтоном и Сеулом настроем добиваться разрядки военно-политической напряженности, а также дезавуируют заявления представителей США и Республики Корея о стремлении наладить диалог с КНДР и уважать ее государственный строй. Как можно наладить диалог с тем, кто категорически против подобного развития событий? Это же абсурд".

"В условиях, когда продолжается наращивание санкционного и силового давления на Пхеньян, говорить о каких-либо перспективах коренного перелома в ситуации в субрегионе, к сожалению, не приходится, - можно говорить только об очередной провокации", - сказала Захарова.

