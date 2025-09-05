Поиск

Что случилось этой ночью: пятница, 5 сентября

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп заявил, что скоро поговорит с Владимиром Путиным, сообщили журналисты американского президентского пула. Дмитрий Песков заявил "Интерфаксу", что для разговора президентов России и США "пока нет наработок". При этом контакт может быть организован "очень быстро", добавил пресс-секретарь российского лидера.

- Глава "Росатома" допустил, что часть выработки Запорожской АЭС мощностью 6 ГВт станет "предметом международного сотрудничества". "И вот это международное сотрудничество президент обсуждает, как он сказал, косвенно мы обсуждаем с американской стороной, и готовы, опять же, цитирую практически дословно президента, посмотреть и третьего участника этих договоренностей - Украину - если, конечно, возникнут условия", - сказал Алексей Лихачев в интервью "России 24" на полях ВЭФ-2025.

- Обломки БПЛА упали на территорию промпредприятия в Рязанской области. Пострадавших нет, жилые дома и инфраструктура не повреждены, последствия устраняются. Всего над регионом в ночь на пятницу было сбито восемь беспилотников.

- Российские военные перехватили и уничтожили в ночь на пятницу 92 украинских БПЛА над Брянской, Ростовской, Тульской, Калужской, Рязанской, Воронежской, Курской, Орловской, Липецкой, Белгородской и Смоленской областями, Крымом, Черным и Азовским морями.

- Израильские военные сообщили, что контролируют около 40% города Газа. "На этой неделе мы начали привлекать силы резервистов, что значительно усиливает наши возможности", - заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эфи Дефрин.

- Трамп в пятницу переименует министерство обороны в "министерство войны", сообщили американские СМИ со ссылкой на представителя Белого дома.

