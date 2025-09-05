Поиск

Трамп собирается переименовать министерство обороны в "министерство войны"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу подпишет указ, который изменит название министерства обороны на "министерство войны", сообщают американские СМИ со ссылкой на представителя Белого дома.

По его словам, изменения также будут включать переименование зала совещаний Пентагона в "военное крыло" и изменение веб-сайта и вывесок министерства.

Ранее Трамп заявлял о планах сменить название военного ведомства.

"Мы называем это министерством обороны, но, между нами, я думаю, мы собираемся сменить название", - заявлял президент журналистам 25 августа.

США Дональд Трамп министерство войны
