Песков заявил, что для разговора Путина с Трампом "пока нет наработок"

Однако контакт может быть организован "очень быстро"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Для возможного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет наработок, но контакт может быть быстро организован, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока нет никаких наработок", - сказал Песков "Интерфаксу", добавив, что контакт может быть огранизован "очень быстро"

Ранее журналисты американского президентского пула сообщили о намерении Трампа в скором времени провести разговор с Путиным.